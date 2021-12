Calciomercato Juventus, è rottura con la società | Rinnovo impossibile

Calciomercato Juventus, il recente infortunio sembra aver compromesso ogni trattativa. Ecco cosa può succedere adesso.

Ricorrere il meno possibile ai parametri zero. È una delle linee-guida che la Juventus sta pensando di mettere in atto a partire dalla prossima finestra di mercato. Il tutto nell’ambito del “nuovo corso” all’insegna della sostenibilità, di cui si sta occupando personalmente l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene. Ciò però non impedirà ai bianconeri di sfruttare le occasioni che capiteranno nei mesi a venire. Non sono pochi, infatti, i calciatori in giro per l’Europa il cui contratto andrà in scadenza a giugno.

Un’idea che potrebbe diventare abbastanza concreta, in questo senso, riguarda il centrocampista del Barcellona, Sergi Roberto. Le ultime notizie che giungono dalla Spagna sul calciatore blaugrana parlano di una rottura quasi definitiva con il presidente del club Joan Laporta. Come riporta todofichajes.com, le trattative per il rinnovo si sarebbero arenate definitivamente.

Leggi anche: Juventus, caos plusvalenze | Chi nega di aver visto la “carta segreta”

Calciomercato Juventus, Sergi Roberto verso Torino?

Sergi Roberto recentemente ha subito un brutto infortunio che lo terrà lontano dai campi di gioco per oltre quattro mesi. Non essendo uno degli intoccabili per il nuovo allenatore Xavi, a giugno potrebbe lasciare la Catalogna. Tra l’altro il suo è uno dei stipendi più alti e il Barcellona in questo momento ha bisogno di alleggerire il più possibile il monte ingaggi. Ecco perché sta pensando di interrompere ogni trattativa con il calciatore, cresciuto proprio nelle giovanili del Barça.

Su di lui ci sono Atletico Madrid, Inter e Manchester City ma in passato lo aveva cercato anche la Juventus, che necessita di un profilo come il suo ed è pronta a farsi di nuovo sotto nei prossimi mesi.