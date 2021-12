Juventus, Allegri sfida le capoliste: l’annuncio a Dazn che infiamma i tifosi

Juventus, Allegri nel post partita ha parlato ai microfoni di Dazn dando un annuncio importante sull’attuale cammino dei bianconeri.

Juventus, questa sera l’ennesima vittoria. La quarta su cinque partite. Record positivi che stanno riportando la Juventus ad essere squadra che ambisce a cose importanti e la strada per la qualificazione Champions adesso si avvicina ma non bisognerà perdere ulteriori punti ma sopratutto non perdere la concentrazione. 27 tiri contro gli zero del Genoa: numeri da grande squadra ma non basta. Ecco cosa ha detto Allegri:

A: “Sono contento di come ha giocato stasera la squadra, abbiamo disputato un ottimo match”

A: “Ci sentiamo una squadra da Champions? Noi in questo momento siamo quinti insieme alla Fiorentina. Oggi era importante vincere e noi abbiamo un obiettivo predefinito: dare il massimo e ottenere il massimo”.

A: “Bentancur insieme a Locatelli sono giocatori che fanno tanto in qualità e in quantità. Rodrigo è bravo a giocare nel corto, ma può migliorare ancore, giocando meglio sul lungo per ottenere la completezza che desideriamo per il nostro centrocampo”.

