Calciomercato Juventus, pronto il “2 X 1” per Pogba: svolta clamorosa a gennaio

Calciomercato Juventus, svolta clamorosa a gennaio. Pogba potrebbe arrivare subito alla corte di Allegri. Pronto il “2×1” per il Manchester United

Una svolta clamorosa, che potrebbe cambiare le sorti della stagione bianconera. Sì, perché si avvicina, in maniera importante un possibile arrivo di Paul Pogba già nel mese di gennaio. Le parti ne starebbero parlando. E la destinazione preferita del Polpo è proprio quella bianconera. E allora c’è l’accelerata.

Stando alle informazioni di Rudy Galetti infatti, Cherubini starebbe parlando appunto con il Manchester United per avvicinare l’arrivo. Si potrebbe concretizzare il tutto nelle prossime settimane, dando così la possibilità ai Red Devils di non perdere il calciatore a parametro zero dopo un investimento di 100milioni di euro per riportarlo in Premier League. E, per questo, la Juventus avrebbe messo sul piatto ben due nomi, che ormai sono in uscita.

Calciomercato Juventus, Rabiot e Alex Sandro per Pogba

Due cartellini per prendere Pogba. Quelli di Rabiot e di Alex Sandro, che ormai non rientrano più nei piani di Allegri e che in ogni caso, la prossima stagione, saluteranno la maglia bianconera. E allora perché non cercare di anticipare le mosse? Sarebbe questa l’intenzione della dirigenza della Vecchia Signora, che spera di prendere il francese prima di un possibile assalto delle altre squadre nella sessione di mercato estiva. Sarebbe un vero e proprio colpaccio che, oltre a far aumentare le possibilità di prendersi la Champions League attraverso il quarto posto in campionato, aumenterebbero anche quelle di andare avanti nella massima competizione europea di questa stagione.

Insomma, potrebbe arrivare un svolta clamorosa e assai importante. Lo sogna Allegri ma lo sognano anche i tifosi della Juventus. E chissà non possa arrivare davvero questo regalo. Sarebbe incredibile.