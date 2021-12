Calciomercato Juventus, salta tutto | La bomba dalla Spagna

Calciomercato Juventus, salta tutto: arriva la bomba dalla Spagna. La dirigenza bianconera avrebbe preso questa decisione. Le ultime

Si poteva anche immaginare, arrivati a questo punto della stagione, che la decisione sarebbe stata questa. Ma forse, nessuno, si aspettava una certezza quasi assoluta che arriva dalla Spagna e che riguarda il centravanti della Juventus Alvaro Morata.

Secondo quanto riportato da todofichajes.com infatti, Cherubini, in sintonia anche con le altre componenti della società, avrebbe preso una decisione definitiva sul futuro dell’attaccante spagnolo che, alla fine della stagione, dovrebbe essere riscattato per 35 milioni di euro dall’Atletico Madrid dopo il doppio prestito annuale che è costato in totale 20 milioni. Non ci sarà nessun riscatto a quanto pare. Con Morata che dovrebbe tornare alla corte di Simeone per poi trovarsi velocemente un’altra destinazione, visto che nei piani del Cholo non ci rientra proprio.

Calciomercato Juventus, Morata via a giugno

Insomma, dovrebbero essere gli ultimi sei mesi con la maglia bianconera addosso per Alvaro Morata. Che in questa stagione mai ha convinto del tutto e che dovrebbe dire addio in maniera definitiva. La Juve per il prossimo anno ha altre idee in testa per l’attacco. E questo si sa. E risparmiare i soldi del possibile riscatto di Morata avvicinerebbe e di molto i veri obiettivi di Cherubini.

Uno su tutti Dusan Vlahovic. Ma anche Scamacca potrebbe entrare, di nuovo, e in maniera prepotente, nel mirino. Soprattutto se a gennaio dovesse arrivare un attaccante espero come Cavani o Icardi, che sembrano obiettivi di mercato concreti per la seconda parte di stagione. Ma la notizia, senza dubbio, è quella che ormai la Juventus avrebbe deciso il futuro dell’attaccante spagnolo che, senza paura di essere smentiti in nessun modo, fino al momento ha deluso.