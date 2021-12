Juventus, arriva il rilancio | Adesso la società si innervosisce

Arriva un rilancio deciso dopo quanto accaduto negli ultimi giorni. La posizione della Juventus, tuttavia adesso crea nervosismo per De Ligt.

Grande nervosismo, perché ai vertici del club già non sono piaciute le parole di Mino Raiola di ieri sera. Figurarsi quelle di oggi pomeriggio su De Ligt. Il centrale olandese, adesso che sta esplodendo, è già con le valigie in mano. «Penso che sappiamo tutti quali club citare per il suo futuro. Vedremo quest’estate» ha dichiarato Raiola. Il biondo stopper Orange ha collezionato 14 presenze (con una rete) in campionato, mentre in Champions League è stato schierato cinque volte da Massimiliano Allegri.

Chi sono le squadre che cercano De Ligt

Il centrale olandese è legato al club bianconero con un contratto fino al giugno 2024 e dalla prossima estate entrerà in vigore una clausola rescissoria da almeno 125 milioni. «La Premier League? Possono essere anche Barça, Real Madrid o Paris Saint Germain» ha dichiarato Raiola al quotidiano olandese Nos. De Ligt dal canto suo sembra restare concentrato sugli obiettivi che con la Vecchia Signora ha da centrare. Glaciale, difficilmente perderà la concentrazione pensando in quale club sia destinato. Un elemento del genere, tuttavia, è naturale che cerchi uno step differente se il livello dei bianconeri è così caduto in basso.