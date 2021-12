Le parole di Allegri dopo Bologna-Juventus: l’annuncio del tecnico livornese ai microfoni di DAZN nel post partita.

Tre punti importanti con cui rosicchiare del terreno all’Atalanta ed aspettare un Milan-Napoli che prospetta scintille: al “Dall’Ara” la Juventus regola il Bologna per 2-0 e mette pressione alle prime della classe, rispondendo anche al successo della Roma.

Di questo e di tanto altro ha parlato Max Allegri, intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la gara: “Era questione di provare a riprendere il controllo dei momenti della partita: i ragazzi oggi hanno fatto bene sia la fase offensiva anche se avremmo potuto sfruttare meglio un paio di situazione. Rispetto a Venezia siamo entrati meglio, anche se abbiamo regalato un paio di palle al Bologna che è una squadra tecnica. La squadra ha fatto bene: la vittoria è meritata, ma non possiamo abbassare la guardia, abbiamo il Cagliari e due mesi anche affascinanti e arrivare a giocare la Champions.

Allegri dopo Bologna-Juventus

Allegri ha rilanciato: “C’è da migliorare, dei momenti in particolare, ma sono contento per l’approccio e la cattiveria agonistica. La rosa della Juventus è ottima, bisogna lavorare su questi giocatori che possono migliorare in autostima e sul piano tecnico e tattico. Andremo avanti con questi: oggi è una bella vittoria, ma non possiamo abbassare la guardia. Nelle ultime 5 partite abbiamo preso solo un goal, ma va migliorata la fase offensiva. Sono molto contento di questa rosa e di questa squadra e sapevamo non sarebbe stato facile arrivare tra le prime 4 e vincere lo scudetto.