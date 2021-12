Calciomercato Juventus, il Psg è un supermarket | Non c’è solo Icardi

Calciomercato Juventus, tanti i giocatori in uscita dal club parigino. Ecco chi stanno inseguendo i dirigenti bianconeri.

Tutti guardano a Parigi. È la capitale francese in questo momento l’epicentro dei sogni di mercato delle principali squadre italiane. La prima parte della stagione del Psg ha francamente disatteso le aspettative: dopo gli ingenti investimenti estivi, culminati con l’arrivo di un campione senza tempo come Leo Messi, il vero banco di prova era l’Europa. E in ambito continentale la corazzata parigina ha mostrato le solite incertezze, chiudendo al secondo posto nel girone di Champions League alle spalle del Manchester City. La panchina di Mauricio Pochettino è tutt’altro che salda ed oltretutto all’interno della rosa ci sono molti giocatori scontenti. Che non trovano spazio e meditano di cambiare aria al più presto.

Uno di questi è sicuramente Mauro Icardi: finora è stato utilizzato con in contagocce e poi paga il rapporto non idilliaco con il connazionale Messi. L’ex centravanti nerazzurro è finito da tempo nel mirino della Juventus, ma il problema principale per ora resta l’ingaggio. Motivo per cui i bianconeri starebbero spingendo per un prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Juventus, interessano anche Paredes ed Herrera

Tuttavia, in uscita non c’è solo Icardi. La Juventus, come riporta calciomercato.it, farà quasi certamente un tentativo anche per Leandro Paredes, frenato in questi mesi dai soliti problemi fisici. Ma i bianconeri hanno urgenza di sistemare il centrocampo ed è per questo che non è mai scemato neppure l’interesse per Ander Herrera, esperto giocatore basco che può coprire un po’ tutti i ruoli. Solo una suggestione, invece, quella che riconduce all’ex Liverpool Georginio Wijnaldum, un altro acquisto estivo che si aspettava di giocare di più.

L’olandese era già stato cercato dalla Juventus quando era in scadenza con il club inglese, ma poi preferì Parigi. Infine, Julian Draxler: il tedesco adesso è fermo per un infortunio e il costo del suo cartellino è di circa 20 milioni, ma il prestito potrebbe essere una soluzione per portarlo a Torino.