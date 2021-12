Formazioni ufficiali Juventus-Cagliari: rivoluzione in mediana | La scelta su Cuadrado

Formazioni ufficiali Juventus-Cagliari: le scelte di Allegri per la sfida importantissima contro i rossoblu. Ecco le sorprese.

Una gara da non fallire, per provare a trovare un pò di continuità e cominciare a mettere paura alle prime della classe: il treno Champions non è poi così lontano per la Juventus, che questa sera sfida il Cagliari in uno dei due anticipi della diciannovesima giornata del campionato di Serie A.

Complice le assenze di Dybala e Chiesa, lì davanti si vedrà nuovamente all’opera il tridente, con Bernardeschi, Kean e Morata che hanno offerto una buona prova contro il Bologna e a cui Allegri ha deciso di rinnovare la fiducia. Si credeva che potesse essere concesso un turno di riposo a Juan Cuadrado dal momento che il colombiano è diffidato, e invece l’ex Fiorentina partirà titolare, con De Ligt, Bonucci ed Alex Sandro a completare il pacchetto arretrato.

Juventus (4-3-3): Szczesny, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Bentancur, Arthur, Rabiot, Bernardeschi, Kean, Morata

Cagliari (4-4-1-1): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Bellanova, Grassi, Deiola, Dalbert; Pereiro; Joao Pedro.