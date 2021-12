Juventus, Szczesny lancia l’allarme ai microfoni di Dazn: le sue parole al fischio finale della gara contro il Cagliari.

Ha chiuso la saracinesca nel momento di massimo sforzo del Cagliari, volando sul colpo di testa ravvicinato di Joao Pedro, disinnescando un pallone destinato a lambire la parte inferiore della traversa.

Szczesny, intervenuto nel post partita, nel corso della breve intervista rilasciata ai microfoni di DAZN ha cercato di “minimizzare” la sua parata, dandosi un “bel 6” per l’ottimo intervento che di fatto ha orientato il match. Tuttavia, “Tek” ha suonato anche la carica, commentando con enfasi il primo quarto d’ora del secondo tempo, quando la compagine di Allegri per amministrare la gara ha commesso l’errore di abbassarsi troppo, esponendosi agli attacchi di un Cagliari rinvigorito se non altro dall’ingresso in campo di Pavoletti, che ha permesso a Joao Pedro di avere un riferimento offensivo al quale appoggiarsi.

Juventus-Cagliari, le parole di Szczesny al fischio finale

Il portiere polacco ha “avvertito” i suoi: “Ogni tanto sull’1-0 siamo troppo bassi, forse perché ci sentiamo comodi: questo non mi piace, non va bene, perché così si gioca con la puzza sotto il naso“. Insomma, l’invito dell’estremo difensore è chiaro: mantenere sempre alta la concentrazione, e non schiacciare il proprio raggio di azione; aspetti su cui la Juventus dovrà lavorare, se vorrà ritornare a competere sul serio per i piani nobili della classifica. Szczesny docet.