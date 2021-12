Plusvalenze Inter, l’ultima mossa degli inquirenti | Arriva l’esperto

Plusvalenze Inter, ecco quale sarà il prossimo passo della Procura di Milano nell’indagine per falso in bilancio a carico di ignoti.

Calcio italiano con il fiato sul collo. Nella giornata di ieri la Guardia di Finanza ha fatto irruzione nella sede dell’Inter. Lo scopo era quello di acquisire alcune documentazioni: ricerca che ha condotto i militari delle Fiamme Gialle anche nel quartier generale della Lega di Serie A. Nel mirino della Procura di Milano ci sono le plusvalenze effettuate dalla società nerazzurra durante il biennio 2017/19. L’indagine, per il momento, resta a carico di ignoti per false comunicazioni sociali.

Non ci sono indagati ma si ipotizza il reato di falso in bilancio e sotto la lente degli inquirenti sarebbero finiti i contratti di almeno dieci calciatori passati negli ultimi anni dalla Pinetina. In un primo momento sembrasse riguardare anche il Milan, ma in seguito ai primi accertamenti non sono emerse ipotesi di irregolarità.

Plusvalenze Inter, una consulenza tecnica per setacciare i bilanci nerazzurri

Il club nerazzurro ha immediatamente cercato di fare chiarezza attraverso un lungo comunicato diramato in tarda serata a mezzo stampa. Ma la vicenda resta in costante evoluzione. La notizia di oggi però è un’altra. E cioè che gli inquirenti starebbero pensando di affidare una consulenza tecnica ad un esperto per scandagliare i bilanci societari, anche alla luce degli interessanti elementi che sono emersi dai documenti acquisiti ieri dalla Guardia di Finanza.

Lo ha riportato pochi minuti fa l’Ansa, ricordando allo stesso tempo che in questa prima fase saranno gli investigatori ad analizzare fatture, movimenti di denaro e scambi di mail tra i dirigenti nerazzurri ed altri club.