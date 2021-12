Calciomercato Juventus, c’è anche il Tottenham sul calciatore che a gennaio si libererebbe a zero. Bianconeri beffati?

Antonio Conte è stato chiaro. Prima di dire sì al Tottenham, lo scorso ottobre, il tecnico salentino avrebbe messo qualche paletto. Ha preteso la garanzia che i prossimi sarebbero stati due mercati importanti. Ecco perché qualche colpo grosso, tra gennaio e giugno, gli Spurs dovrebbero metterlo a segno. Fabio Paratici, sbarcato in estate a Londra dopo il divorzio con la Juventus, ha annotato le richieste del suo allenatore.

A Conte in questo momento servono un centrale difensivo e un esterno d’attacco, che sia in grado di giocare anche come seconda punta. Due ruoli fondamentali per il suo tipo di gioco, incredibilmente dispendioso. Non a caso, dal suo arrivo, è il Tottenham la squadra che macina più chilometri in Premier League.

Calciomercato Juventus, Dembelé in direzione Londra

Come riporta la testata Tuttomercatoweb, al momento il grande sogno della coppia Conte-Paratici è mettere le mani su Ousmane Dembelé, esterno francese in forza al Barcellona. Tra l’altro, il giocatore è in scadenza e nonostante le voci di mercato degli ultimi giorni non è ancora stato trovato un accordo tra la società blaugrana e gli agenti del giocatore per il rinnovo. E l’arrivo di Ferran Torres in Catalogna complica tutto.

Da gennaio, dunque, Dembelé sarà libero di accordarsi con un altro club, che lo prenderebbe a parametro zero. Anche la Juventus è tra le squadre interessate al nazionale transalpino, ma il Tottenham avrebbe più argomenti per portarlo a Londra: per lui, infatti, sarebbe pronto un ricchissimo contratto, offerta che i bianconeri faticherebbero a pareggiare.