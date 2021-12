Calciomercato Juventus, scacco matto Arsenal: pronto il super scambio

Calciomercato Juventus, i Gunners potrebbero decidere di scambiare il giocatore, che a questo punto migrerebbe verso la Spagna.

È il Barcellona una delle squadre in assoluto più attive sul mercato. La sessione invernale non è ancora iniziata ufficialmente, ma i blaugrana hanno già messo a segno il colpo più importante, strappando l’attaccante Ferran Torres al Manchester City del loro ex allenatore Pep Guardiola. Acquisto improrogabile dopo l’improvviso addio al calcio di Sergio Aguero per problemi cardiaci.

Il prematuro ritiro dell’argentino ha liberato uno slot nell’attacco del Barça, subito occupato dal talentino ex Valencia. Reduce da un anno e mezzo positivo in Inghilterra ma in cui non ha giocato quanto si aspettava. Il Barcellona verserà circa 55 milioni nelle casse dei Citizens, ma quello di Torres è destinato a non essere l’unico movimento in entrata del club catalano.

Calciomercato Juventus, Aubameyang può finire al Barcellona

Xavi ha indicato la linea da seguire. L’allenatore dei blaugrana ha in mente di rivoluzionare l’attacco, uno dei punti deboli di questo Barça, troppo brutto per essere vero. Sta puntando Cavani, in uscita dal Manchester United, ma oltremanica ci sono diversi profili che farebbero al caso suo. Tra cui Pierre-Emerick Aubameyang, in rotta con l’allenatore Arteta all’Arsenal e tra gli obiettivi pure della Juventus.

Secondo il portale spagnolo fichajes.net, il Barcellona avrebbe appena proposto uno scambio ai Gunners per arrivare al gabonese. A viaggiare verso Londra sarebbe Philippe Coutinho, che però non sarebbe affatto contento di lasciare la Catalogna. Vorrebbe continuare a giocare al Camp Nou almeno fino a giugno, complicando di fatto la trattativa coi londinesi.