Juventus, bomba Vlahovic: richiesta monstre | C’è il clamoroso via libera

Calciomercato Juventus, ribaltone Vlahovic: la richiesta d’ingaggio spaventa la concorrenza. Così i bianconeri hanno campo libero.

La sterilità offensiva palesata dalla Juventus in questo primo scorcio di stagione impone sicuramente serie valutazioni in casa bianconera, con Cherubini che non a caso è alla ricerca di un bomber in grado di rappresentare il faro di una manovra privata del suo leader tecnico e carismatico.

Diversi sono i profili attenzionati di “Madama”: il sogno nel cassetto resta sempre quel Dusan Vlahovic per il quale ci sarebbero già stati dei contatti con l’entourage, anche se la concorrenza non manca. Il serbo classe ‘2000, infatti, fa gola a tanti club di Premier League, in particolar modo a Manchester City e Tottenham, con l’opzione Newcastle al momento da relegare sullo sfondo. L’Arsenal ci ha provato, ma ha trovato il muro da parte del giovane bomber, che si sarebbe già “promesso” alla Juve; le ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra, poi, “avvicinano” ancor di più l’attaccante dei Viola alla “Vecchia Signora”.

Calciomercato Juventus, la richiesta di Vlahovic che fa saltare il banco

Come riferito dal “Daily Star“, infatti, le richieste di Dusan Vlahovic starebbero inducendo i club di Premier a virare su altri tipi di obiettivi: si vocifera che il serbo abbia fatto recapitare una pretesa di ingaggio pari a circa 12 milioni di sterline a stagione, cifra ritenuta eccessiva anche dallo stesso City, con Guardiola che non a caso solo pochi giorni fa ha svelato come non siano previste manovre in entrata a gennaio, a meno che non si dovessero concretizzare clamorose uscite. Il fatto che Vlahovic abbia messo “fuorigioco” i club inglesi con le sue richieste può essere considerata una buona notizia per la Juve; staremo a vedere come evolverà la situazione.