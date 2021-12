Calciomercato Juventus, è fatta | Via libera per il “nuovo Ronaldo”

Calciomercato Juventus, con l’ormai imminente acquisto del bomber del Sassuolo, si potrebbe liberare, per i bianconeri, il “nuovo Ronaldo”.

Calciomercato Juventus, con l’acquisto di Boga ormai ufficiosamente un nuovo giocatore dell’Atalanta, proprio la Dea potrebbe lasciar partire il proprio pupillo. Si parla di un giocatore accostato per lungo tempo, proprio per le movenze tecniche e la velocità con cui gestisce il pallone in fase offensiva, al mai dimenticato, Ronaldo il “fenomeno” come veniva chiamato dai tanti supporter dell’Inter, ma più in generale, agli appassionati del mondo del pallone duranti gli anni 90 e inizio 2000. Proprio Luis Muriel aprirebbe al passaggio in bianconero dopo l’arrivo di Boga.

Muriel alla Juventus | Nuovo bomber per Allegri

Ed è in dubbio che Muriel sia uno dei giocatori da tempo più interessanti presenti nel calcio italiano. Tecnicamente una forza della natura ed è per questo che gli sono stati fatti questi, decisamente importanti, paragoni. Lui più di altri ricorda proprio il Ronaldo che incantò l’Inter e il Milan negli anni d’oro della Serie A.

Uno dei calciatori più forti di sempre poi passato al Real Madrid, laddove diventò parte di un progetto che riscrisse la storia del calcio con i famosi “Galcticos”. Muriel all’Atalanta ha fatto sempre bene, un veterano quasi di questa “rinascita” europea by Gasperini. Ma ora, con l’arrivo di un altro pupillo del mister, Boga, il suo posto potrebbe vacillare. Pertanto Muriel diventerebbe, a tutti gli effetti, un vero e proprio obiettivo percorribile per i bianconeri.