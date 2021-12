Calciomercato Juventus, erede Morata | Sprint per il pupillo di Allegri

Calciomercato Juventus, Allegri lo ha scelto come sostituto di Cr7 ma adesso sembrano esserci i presupposti giusti.

Xavi vuole Alvaro Morata al Barcellona. All’interno di questa storia che deve avere il placet dell’Atletico Madrid emerge una certezza. Questa certezza: Alvaro Morata ha capito che il suo periodo alla Juve é al capolinea dopo un ritorno fortemente voluto un anno e mezzo fa. Tra l’altro la Juve per Morata ha speso 20 milioni per un prestito. Lasciando da parte la folle operazione di mercato targata Paratici, la Vecchia Signora per dare il suo assenso ha bisogno di trovare un centravanti in tempi rapidissimi. Anzi, immediati. E qui entra in gioco Mauro Icardi. Qual è la novità? Che i bianconeri aprono al prestito oneroso ed anche ad un obbligo di riscatto a determinate condizioni, stando a quanto riferito da Rudy Galetti. Al momento sembra essere l’unica strada percorribile, sebbene clamorosa.

Allegri voleva Icardi fin da agosto, ne ha parlato fino a pochi giorni fa, ha memorizzato che sarà quasi impossibile arrivare a Scamacca e Vlahovic a gennaio. Ha memorizzato anche che l’OM ha proposto Milik e che l’Arsenal ha messo Aubameyang. Ma con Maurito si sentirebbe al sicuro. Ci sarebbe Cavani che ha altre proposte e che dice sempre che in Italia la sua squadra è stata e sarà sempre una: il Napoli. Su questo binario, tra certezze di Morata e necessità di Allegri, viaggeremo nelle prossime ore e nei prossimi giorni.