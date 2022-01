Calciomercato Juventus, “apertura totale” | Primo regalo per Allegri

Calciomercato Juventus, l’attaccante si è incontrato questa mattina con il club, che non intende ostacolare un’eventuale cessione.

“Totale apertura alla cessione”. Così recita il tweet, apparso pochi minuti fa sul famoso social network, del giornalista Luca Fausto Momblano a proposito dell’incontro che c’è stato questa mattina tra il Psg e Mauro Icardi. Il club parigino, in sostanza, ha fatto capire di non avere alcuna intenzione di ostacolare il suo centravanti, che in Francia non riesce a trovare spazio e sta spingendo per tornare in Italia. Dove la Juventus, come vi raccontiamo da tempo, sarebbe disposta ad accoglierlo a braccia aperte.

Secondo quanto riferito da Momblano, è stata la stessa società ad organizzare l’incontro allo scopo di fare maggiore chiarezza. Il calciatore argentino è legato al Psg da un contratto importante, che scadrà solamente nell’estate del 2024 ma per la prima volta potrebbe non rappresentare un problema.

Calciomercato Juventus, Icardi più lontano dal Psg

Nella seconda parte del tweet di Momblano c’è forse l’indizio più interessante: “Il giocatore non avrebbe mostrato chiara insofferenza verso la sua situazione al Psg, ma prende atto”. Come a voler dire che non andrà via ad ogni costo, ma se la società riceverà l’offerta giusta cercherà di fare il possibile per accontentare Icardi. La situazione, dunque, rimane in costante evoluzione.

L’incontro #Icardi–#Psg si è tenuto questa mattina: ha preso l’iniziativa la società, la quale ha comunicato al giocatore una posizione di totale apertura rispetto alla cessione, prima di tutto per logiche interne. — Momblano Official (@MomblanOfficial) January 6, 2022

A questo punto è l’ex interista il candidato numero uno per andare a rinforzare l’attacco bianconero, ma gennaio è ancora lungo e non sono da escludere nuovi colpi di scena da qui a fine mese. Da monitorare anche la questione Morata, che è sempre nel mirino del Barcellona.