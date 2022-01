Roma-Juventus, Landucci svela: “Ecco chi ha fatto i cambi” | Diagnosi su Chiesa

Le parole di Landucci ai microfoni di DAZN dopo Roma-Juventus: ecco quanto dichiarato dal vice di Allegri nel post partita.

Una vittoria di cuore, una vittoria da Juve, che serve per la classifica, ma soprattutto per il morale di una squadra finita troppe volte nei miasmi delle proprie insicurezze.

Grande soddisfazione per Landucci, il vice di Allegri, che ha toccato vari argomenti nella sua intervista rilasciata ai microfoni di DAZN:

“Sono molto contento per il goal di De Sciglio, dimostrando di avere carattere. Spero che rientri in fretta il mister, ho perso 5-6 anni di vita. Siamo partiti in modo timorosa, abbiamo preso goal su calcio piazzato, siamo andati in difficoltà: Veretout ha battuto un grande calcio d’angolo, peccato per il secondo goal preso. La rete di Locatelli ci ha dato fiducia. Consigliato sui cambi? Non si può dire, con Dolcetti, Trombetta e Padoin siamo riusciti a far bene. Volevo mettere Chiellini subito, al posto di Dybala, passando alla difesa a cinque, poi c’è stato l’episodio del rigore che speravo che Szczesny parasse.

“Vittoria che ci dà sicuramente morale, anche se abbiamo fatto fatica, credevamo che giocassero con il 3-5-2, ma in realtà hanno giocato 4-2-3-1: Morata ci ha dato qualità, profondità, ha giocato nel Real Madrid.”

Su Chiesa: “Ha rimediato una distorsione al ginocchio, lo valuteremo nei prossimi giorni.”