Juventus, ultim’ora Bonucci: arriva la decisione del giudice sportivo in merito all’episodio successo ieri sera nella finale contro l’Inter

Adesso è ufficiale la decisione del giudice sportivo in merito a quanto successo ieri sera negli istanti finali della finale contro l’Inter. Bonucci è stato il protagonista in negativo della cosa, e dopo il referto arbitrale, è arrivata la decisione.

Sono 10mila euro di multa per il difensore bianconero e della nazionale. Queste le motivazioni: “Per essersi, al 16° del secondo tempo supplementare, reso protagonista di un alterco con un dirigente della squadra avversaria che veniva dal medesimo strattonato; infrazione rilevata da un collaboratore della Procura federale”. Insomma, nessuna squalifica ma un’ammenda per il comportamento del calciatore che stava per fare il suo ingresso in campo per battere uno dei calci di rigore che poi purtroppo non ci sono stati. Nessuna squalifica. Allegri può almeno tirare un sospiro di sollievo.