Calciomercato Juventus, blitz per Vlahovic | Cosa è successo ieri sera

Calciomercato Juventus, ci sono interessanti sviluppi a proposito della trattativa che riguarda il centravanti della Viola.

Dusan Vlahovic ieri sera faceva ritorno da Napoli, dove ha segnato il primo suo primo gol del 2022 nella gara di Coppa Italia contro gli azzurri. Ma nello stesso frangente uno dei suoi agenti avrebbe incontrato il direttore sportivo della Juventus, Federico Cherubini. Lo riporta in esclusiva la testata Bianconeranews.it ed è indubbiamente un altro segnale importante sulla trattativa in atto tra il club bianconero e l’attaccante serbo. Che non rinnoverà con la Viola ma difficilmente si muoverà dall’Italia.

Nonostante le numerose offerte dall’Inghilterra, infatti, Vlahovic e il suo entourage continuano a prendere tempo. Addirittura la Fiorentina in queste ore sta spingendo per la cessione immediata, già in questa finestra di mercato. Ma il capocannoniere dell’attuale Serie A nicchia. Come se sapesse già cosa stia bollendo in pentola.

