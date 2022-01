Juventus-Udinese, Marelli sicuro: “Se fischia rigore, non sbaglia”

Le parole di Luca Marelli su un possibile rigore in Juventus-Udinese: la presa di posizione dell’ex arbitro è netta.

La Juventus ha vinto una gara di fondamentale importanza, riuscendo a trovare i tre punti grazie alle reti siglate da Dybala e da Mckennie, tuttavia le sofferenze non sono mancate.

I friulani, partiti contratti, sono poi cresciuti con il passare dei minuti, mettendo in difficoltà i bianconeri soprattutto nella seconda frazione di gioco, alzando il proprio baricentro e creando non pochi grattacapi. Ha fatto discutere la mancata assegnazione di un calcio di rigore ai friulani per una trattenuta di Bernardeschi a Soppy, che ha scatenato le proteste dell’allenatore Cioffi in campo. Una volta rivisto l’episodio, Luca Marelli a DAZN ha espresso il suo punto di vista, affermando come ci fossero i presupposti per l’assegnazione della massima punizione.

Ecco le parole di Marelli :”Non è un episodio da VAR, c’è la trattenuta per i capelli ma dura poco. Se fischia rigore, comunque, non sbaglia. Insomma, secondo Marelli, pur non essendoci gli estremi per un intervento del VAR, il direttore di gara avrebbe dovuto comunque assegnare il calcio di rigore. Fatto sta, che poi la Juventus è stata molto brava ad archiviare la gara con Weston Mckennie, il cui colpo di testa ha sigillato il match sul definitivo 2-0.