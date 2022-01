Calciomercato Juventus, oltre a Icardi c’è di più: richiesta a costo zero al Psg

Calciomercato Juventus, anche per rafforzare il centrocampo si guarda verso Parigi: ecco il nuovo obiettivo bianconero.

Turbolento è dire poco. Tra un Dybala in odor di addio e contratti da rinnovare, in questo primo mese del 2022 la Juventus sta avendo un bel po’ di gatte da pelare. Soprattutto perché l’argentino non è l’unico ad essere praticamente già con un piede fuori dalla Continassa. Sarebbero pronti ad andar via anche Alvaro Morata, che col pensiero è già a Barcellona a far le vasche sulla Rambla, e Arthur, che non vede l’ora di giocare di più e che presto potrebbe scappare in direzione Londra, sponda Arsenal.

Al momento è però tutto in stand-by. Come riporta il quotidiano torinese La Stampa, la società bianconera dovrà prima trovare dei sostituti, per poter cedere i giocatori appena citati. Tra i nomi più gettonati c’è anche quello del mediano argentino 27enne Leandro Paredes, che in questo momento trova poco spazio al Psg in Francia.

Calciomercato Juventus, idea Paredes in prestito secco

Ad Allegri l’ex romanista piace e non ne fa mistero. E anche lui non sembra del tutto restio all’idea di tornare in Italia, dove ha già giocato per oltre tre anni, con le maglie del Chievo, della Roma e dell’Empoli, collezionando 71 presenze e 6 gol in serie A.

L’interesse della Juventus si sta perciò concentrando in questa direzione. Nella speranza di ottenere un prestito secco dal Psg, che poi è la stessa formula attraverso la quale la Vecchia Signora spera di assicurarsi Mauro Icardi nei prossimi mesi.