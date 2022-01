Calciomercato Juventus, non solo Dybala: il piano diabolico di Marotta

Calciomercato Juventus, gli intrecci con l’Inter non finiscono qui: Marotta si sarebbe fatto vivo con l’agente di un altro top player.

Ore convulse in casa Juve, con i bianconeri al centro di molte voci di mercato. Oltre all’aspetto legato alle possibili cessioni con le quali liberare spazio sufficiente per l’assalto ad un nuovo mediano, a tenere banco è anche il caso legato ai rinnovi contrattuali.

Su Dybala si è detto e scritto molto: l’argentino è atteso dal faccia a faccia decisivo con la dirigenza, dopo che l’accordo, che sembrava essere stato raggiunto, alla fine è stato messo in ghiaccio. La priorità della Joya è sempre quella di legarsi a vita ai colori bianconeri, ma le sorprese sono dietro l’angolo, con l’ombra di Marotta che comincia ad aleggiare con un fare sempre più inquietante. “Siamo sempre a caccia di occasioni”, ha ribadito l’amministratore delegato a margine della sfida contro l’Atalanta, e quella relativa al possibile colpaccio a zero dell’ex Palermo lo è, eccome. Tuttavia, secondo quanto rivelato da Luca Momblano, intervenuto nel corso della diretta Twitch su Juventibus, l’Inter avrebbe mosso passi concreti anche per un altro top player di Allegri: si tratta di Juan Cuadrado che, come Dybala, ha il contratto in scadenza nel 2022 e che, come il numero 10, si vedrà con la dirigenza tra qualche settimana per (probabilmente) apporre la firma sul suo nuovo contratto.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, addio al “nuovo Robinho” | Spunta la data dell’accordo

Calciomercato Juventus, la chiamata dell’Inter per Cuadrado: la risposta dell’agente

Ecco le parole di Momblano: “Marotta ha chiamato Lucci per Cuadrado: so per certo che l’Inter si è fatta viva con l’agente del colombiano, perché anche per il rinnovo di Cuadrado la Juve vorrebbe sedersi a febbraio-marzo – pur avendo già un accordo di massima – quando le percezioni saranno migliori e avranno sicuramente i conti più chiari. L’Inter la chiamata a Lucci per Cuadrado l’ha fatta.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, colpo di scena Morata | Ribaltone Gazzetta

Qual è stata la risposta? Che Cuadrado al momento sta bene a Torino e parlerà con la Juve. Ma mentre su quello di Dybala sembra una spettacolarizzazione di un problema che ci siamo creati, quella su Cuadrado è una notizia.