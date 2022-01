Calciomercato Juventus, contatti con l’agente: occhi sulla rivelazione della Serie A

Calciomercato Juventus, ci sono anche i bianconeri tra i club interessati al calciatore che sta facendo faville nel campionato italiano.

Otto gol ben divisi tra campionato e Coppa Italia, a cui vanno aggiunti quattro preziosissimi assist per i suoi compagni. Non sono pochi i giocatori dell’Empoli da tenere d’occhio quest’anno. Ma Nedim Bajrami si sta indubbiamente confermando come la stessa più luminosa degli azzurri di Aurelio Andreazzoli. Ieri, nell’ottavo di coppa contro l’Inter, ha di nuovo lasciato il segno realizzando il gol che ha dato il via alla clamorosa rimonta dei toscani, sfumata nei minuti finali per via del pareggio del nerazzurro Ranocchia.

Bajrami è un classe ’99: è nato in Svizzera ma dopo aver fatto la trafila delle giovanili con la nazionale rossocrociata ha scelto di rappresentare la bandiera del suo paese d’origine, l’Albania. Si tratta di un numero dieci moderno, in grado di ricoprire più ruoli tra centrocampo e attacco, abbinando qualità e quantità. Aveva rubato la scena già lo scorso anno in Serie B, ma la lista degli estimatori si è allungata in fretta.

Calciomercato Juventus, anche Bajrami sul taccuino di Cherubini

L’Empoli sa che riuscire a trattenerlo, la prossima estate, sarà difficilissimo. Come riporta calciomercato.it, finora il club che non si è limitato solamente a fare un sondaggio è stato il Sassuolo, ma la società emiliana ha indietreggiato non appena è venuta a conoscenza della richiesta del presidente empolese Fabrizio Corsi, che per il cartellino del giocatore vuole 15 milioni.

Tra le ammiratrici di Bajrami c’è anche la Juventus, che a tal proposito ha già avuto un contatto con il suo procuratore, Fali Ramadani. Insomma, non è da escludere un’operazione low cost per un calciatore che in Serie A ha dimostrato di saperci stare eccome. Sì, sul taccuino del diesse Federico Cherubini c’è anche il suo nome.