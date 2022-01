Calciomercato Juventus, provocazione Simeone: prezzo stracciato per Chiesa

Calciomercato Juventus, provocazione che arriva direttamente da Simeone: prezzo stracciato per Chiesa. Un’offerta irricevibile

Nel titolo abbiamo scritto provocazione. Ma è quasi un affronto quello del Cholo Simeone. Un prezzo stracciato per strappare Federico Chiesa alla Juventus già in questa sessione di mercato, “sfruttando” il fatto che l’ex Fiorentina si è gravemente infortunato contro la Roma ed ha praticamente chiuso la stagione.

La notizia è riportata da ElGolDigital è sembra quasi una presa per i fondelli per le cifre che escono fuori. Tant’è, comunque, bisogna darla: secondo il portale infatti l’Atletico Madrid potrebbe offrire alla Juventus la “bellezza” di 30 milioni di euro per prendere Chiesa. Un affronto sì. Altrimenti non si spiega come possa un elemento di calcio come il Cholo pensare minimamente a una cosa del genere.

Calciomercato Juventus, occhio anche al Bayern Monaco

Nello stesso articolo si parla anche di un interesse concreto del Bayern Monaco che avrebbe messo a fuoco proprio in queste settimane la possibile operazione in questa sessione di mercato. In questo caso a differenza del club spagnolo, i bavaresi potrebbero presentarsi da Cherubini con un’offerta di almeno 50 milioni di euro. Ma anche in questo caso la risposta dovrebbe essere tutt’altro che positiva. Anzi, senza condizionale. Sarà negativa. E i motivi sono presto spiegati.

In primis: la Juventus non ha nessuna intenzione di cedere Chiesa né adesso e nemmeno nella prossima finestra di mercato estiva. L’esterno è un patrimonio e in questo momento va aiutato nel suo percorso di recupero. Poi, la trattativa, potrebbe iniziare a vedere un poco la luce solamente davanti a 70 milioni di euro. E forse potrebbero anche non bastare. Insomma: l’Atletico verrà rispedito al mittente.