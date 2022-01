Ultimi giorni di calciomercato che si preannunciano davvero incandescenti per una Juventus che sta lavorando per rinforzare la sua squadra.

Quali saranno le mosse dei bianconeri nei prossimi giorni? La rosa di Massimiliano Allegri potrebbe vedere ancora delle cessioni e non è da escludere che possa esserci qualche volto nuovo in arrivo. Ogni occasione dovrà essere sfruttata al meglio, specie se ci sarà l’opportunità di portare a casa qualche colpo low cost. Un nome caldo nell’ultimo periodo è quello di Ousmane Dembelè, destinato a lasciare il Barcellona alla fine della stagione visto che il suo accordo scade a giugno e non ha trovato alcun accordo per rinnovare il suo contratto.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, infuria il derby: addio doppio e Cherubini ko

LEGGI ANCHE –> E’ arrivato gennaio: il calendario delle partite della Juventus in questo mese

Calciomercato Juventus, Dembelè non convocato dal Barcellona

Ad alimentare le voci di un passaggio ad altra squadra già in questo mese di gennaio è anche la lista dei convocati appena pubblicata dal Barcellona. Nell’elenco di Xavi non c’è ancora una volta Dembelè e questo sottolinea come la frattura tra il calciatore e la società blaugrana sia ormai netta. E probabilmente irreparabile.

Attenzione dunque a quello che potrebbe accadere nelle prossime ore, con l’esterno offensivo che potrebbe essere ceduto già nei prossimi giorni. Con la Juventus che – se vorrà affondare il colpo – dovrà riuscire ad anticipare una concorrenza che potrebbe essere sempre più folta.