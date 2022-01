Juventus, inizia un nuovo anno | Il calendario di gennaio

La Juventus è attesa da un 2022 fatto di grandi attese da parte della tifoseria bianconera. E si inizierà con un gennaio molto complicato.

Non c’è tempo per festeggiare l’arrivo del nuovo anno perché il primo mese di gennaio sarà davvero molto importante per il futuro della Juventus e c’è da lavorare sodo sul campo. E non solo. Perchè è vero che la formazione di Allegri sarà attesa da duri banchi di prova e dovrà cercare di vincere più gare possibili per risalire la china. Da all’altro lato però è anche vero che la tifoseria si attende delle novità importanti in chiave mercato. Nuovi arrivi in grado di dare maggiore qualità ad una rosa che nella prima parte della stagione ha palesato qualche lacuna. Ma concentriamoci per ora sul campo guardando al calendario di impegni di gennaio 2022.

Il calendario della Juventus: le partite di gennaio

Si partirà il giorno della Befana, 6 gennaio, con l’atteso confronto allo Stadium contro il Napoli di Spalletti. Un big match al quale farà seguito quello in calendario giorno 9 all’Olimpico. Quando Dybala e compagni saranno ospiti della Roma di Josè Mourinho. Salvo stravolgimenti, il 12 rimane in calendario la sfida di Supercoppa Italiana contro l’Inter, gara molto attesa che mette in palio un trofeo che sarebbe importante da portare a casa. Il tour de force di inizio anno proseguirà il 15 allo Stadium contro l’Udinese, mentre tre giorni dopo è in programma la partita di Coppa Italia contro la Sampdoria. Visti i tanti impegni ravvicinati sarà fondamentale avere più uomini possibili a disposizione e gestirne le energie nel migliore dei modi. Ancora un grande incontro chiuderà gli impegni di gennaio, giorno 23 la Juventus sarà ospite del Milan di Pioli. Un mese dunque con tante gare cruciali per capire il cammino dei bianconeri in campionato.