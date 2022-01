Juventus, tegola per Allegri: ufficiale, salta la prossima sfida

By

Juventus, brutta tegola per Allegri che non avrà a disposizione un titolarissimo per il prossimo impegno di campionato.

Pronti via, e già Milan-Juventus sta regalando tante emozioni. Non tanto sul piano delle occasioni create, quanto per il ritmo e l’intensità con cui le due squadre hanno approcciato la partita.

Il primo calciatore a finire sul taccuino del direttore di gara è stato Manuel Locatelli al settimo minuto: il centrocampista, diffidato, salterà dunque la prossima sfida di campionato contro l’Hellas Verona. L’ex Sassuolo si è reso protagonista di un intervento di gioco piuttosto irruento su Tonali, che è rimasto a terra per un paio di minuti. Subito dopo, è stato Leao ad essere ammonito, con il portoghese che ha fermato un’azione potenzialmente pericolosa di Paulo Dybala, apparso in forma in questi primi minuti di gioco.