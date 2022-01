Calciomercato Juventus, ciliegina sulla torta: doppio colpo last minute – VIDEO

Calciomercato Juventus, Cherubini scatenato: l’ultima idea per mettere le mani su un doppio colpo da sballo.

Manca sempre meno all’ufficializzazione dell’accordo con la Fiorentina per il trasferimento in bianconero di Dusan Vlahovic: il serbo nei prossimi giorni, salvo clamorosi colpi di scena, si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di apporre la firma sul suo nuovo contratto, anche perché i due club avrebbero raggiunto un’intesa di massima per una valutazione complessiva di 75 milioni di euro. Soldi da cui, almeno in parte, Cherubini spera di poter rientrare grazie alle cessioni di Arthur e Bentancur: sul brasiliano è sempre forte il pressing dell’Arsenal, mentre per l’ex Boca ha fatto irruzione l’Aston Villa, che si appresta a formalizzare una prima offerta ufficiale in queste ore.