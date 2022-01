Calciomercato Juventus, salta tutto: “Non si muove”

Calciomercato Juventus, il proprietario del club chiude le porte alla possibile cessione del giocatore. “Difficile parta in questa sessione”.

Il suo nome era spuntato fuori subito dopo la trattativa-lampo che nelle prossime ore porterà Dusan Vlahovic a Torino. Interesse concreto, si leggeva da più parti. In realtà la Juventus è sulle sue tracce da tempo, da quando l’estate scorsa fu vicinissimo all’Inter.

Stiamo parlando di Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari, da mesi nel mirino non solo dei nerazzurri. Il nazionale uruguagio sembra ormai destinato a lasciare la Sardegna per intraprendere un’avventura più ambiziosa. Indubbiamente per Massimiliano Allegri rappresenterebbe un’alternativa interessante, ossigeno per un centrocampo che ha al più presto bisogno di una decisa “ristrutturazione”.

Calciomercato Juventus, Giulini blocca la cessione di Nandez

Ma le notizie giunte in questo pomeriggio da Milano non sono affatto positive. È stato il presidente del Cagliari in persona, Tommaso Giulini, a scongiurare un suo eventuale addio negli ultimi giorni di mercato. Il proprietario del club rossoblù ha parlato del possibile trasferimento di Nandez alla Juventus a margine dell’assemblea della Lega di Serie A, mentre si apprestava a lasciare l’Hotel Sheraton. “Si tratta di una telenovela che va avanti da parecchie sessioni – ha spiegato Giulini – Siamo a tre giorni dalla chiusura e per noi è un giocatore importantissimo”.

“Dobbiamo lottare per salvarci ed è una situazione complicata – ha continuato – perché è stato l’investimento più importante nella storia del Cagliari e vorremmo evidentemente recuperare quanto investito. Però è complicato, anche perché richieste ufficiali non ne abbiamo ricevute. Leggo di contropartite tecniche, ma per adesso non siamo interessati”.