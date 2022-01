Calciomercato Juventus, cessione ad un passo | Ma è scontro con il Milan

Calciomercato Juventus, potrebbe essere lui e non Morata a lasciare Torino nelle ultime ore di mercato. Ecco la situazione.

La Juventus si prepara ad accogliere Dusan Vlahovic. Gli agenti dell’attaccante serbo in questo momento sono a Torino per limare gli ultimi dettagli. Poi sarà la volta dell’ufficialità. Ma nel frattempo la società bianconera continua ad essere impegnata sul fronte cessioni. E a tal proposito c’è una novità importante che riguarda Dejan Kulusevski.

Già, perché alla fine potrebbe essere lo svedese – e non Morata – a lasciare il capoluogo piemontese nei prossimi giorni. Troppe le complicazioni nella trattativa che avrebbe dovuto portare il centravanti spagnolo a Barcellona. Motivo per cui gli uomini mercato della Juventus si sono immediatamente dirottati sull’ex giocatore di Parma e Atalanta dopo che lo stesso Massimiliano Allegri ha dato l’ok per una sua partenza.

Calciomercato Juventus, il Milan pensa a Kulusevski

Kulusevski in questo momento non è certo un titolarissimo: nonostante abbia avuto diverse occasioni di mettersi in mostra, finora non ha mai dimostrato di essere quel tipo di giocatore che un po’ tutti pensavano di ammirare quando fu acquistato nell’estate 2020. Lo spazio si è man mano sempre ridotto, al punto che – su consiglio del suo agente – sta pensando di cambiare aria.

Ecco perché sta prendendo piede l’ipotesi Milan. I rossoneri ci pensano, anche in vista di un possibile addio di Samuel Castillejo, ormai finito ai margini della rosa di Stefano Pioli. Resta però un incastro difficile: la Juventus infatti ha bisogno di fare casa dopo l’operazione Vlahovic e vorrebbe cederlo in prestito con obbligo di riscatto. Una proposta che pare sia stata accolta con freddezza dai dirigenti del Milan, che vorrebbero il giocatore in prestito ma senza obblighi.