Calciomercato Juventus, non solo Vlahovic: contatti ufficiali per un altro bomber

Calciomercato Juventus, ore febbrili in casa bianconera: oltre a Vlahovic, si starebbe seguendo anche un altro numero 9.

La Juventus è l’assoluta protagonista di questi ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato. Dusan Vlahovic stamani ha sostenuto le visite mediche, ed è pronto ad apporre la firma sul contratto che dovrebbe legarlo ai colori bianconeri per quattro anni e mezzo, con opzione anche per un’altra stagione.

Ma non è finita qui. L’approdo del serbo sembrava aver spalancato le porte ad un addio di Alvaro Morata, il cui approdo al Barcellona, però, è ritornato prepotentemente in discussione alla luce delle note situazioni legate al monte ingaggi in casa blaugrana, per cui si rende necessaria la cessione di Ousmane Dembele. L’Atletico non sarebbe disposto a “lasciar” a cuor leggero in prestito per 18 mesi lo spagnolo, per giunta ad una diretta concorrente, e avrebbero chiesto al Barça l’acquisto al titolo definitivo di Alvaro, che dal canto suo ha già trovato un accordo di massima con i catalani, che, però, hanno cominciato a tastare soluzioni alternative. Nella lista di Alemany, infatti, sarebbe finito anche Pierre Aubameyang, ormai ai ferri corti con l’Arsenal, defraudato della sua fascia di capitano.

Calciomercato Juventus, pazza idea last minute: assalto ad Aubameyang

Secondo quanto riportato dal “The Athletic“, però, oltre al Barcellona, anche la Juventus avrebbe mosso passi concreti per l’acquisto di Aubameyang, soprattutto nel caso in cui dovesse uscire uno tra Morata e Kulusevski. Il nodo da sciogliere è, semmai, il pagamento dell’ingaggio del gabonese, che percepisce circa 350 mila sterline a settimana; l’operazione verrebbe imbastita sulla base di un prestito, fino al termine di questa stagione. Al momento il Barcellona sembrerebbe essere avanti nella corsa per l’ex Dortmund, ma se effettivamente dovesse concretizzarsi il blitz dei blaugrana per Morata, per il quale si sarebbe mossa Laporta in persona, ecco che la Juve potrebbe virare su Aubameyang, anche perché lo stesso Kaio Jorge è sempre più vicino a trasferirsi alla Salernitana in prestito.