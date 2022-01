Calciomercato Juventus, ritorno anticipato e addio in prestito | Accordo totale

Calciomercato Juventus, c’è la fumata bianca per la cessione in prestito del giocatore: rimane in Serie A.

Calciomercato Juventus, c’è la fumata bianca per il passaggio in prestito per Dragusin. Il difensore romeno che era in prestito alla Sampdoria, ritornerà in bianconero ma per andare, subito, alla Salernitana dove andrà, nuovamente, in prestito.

Un colpo in uscita. La fumata bianca è arrivata e adesso il giovane centrale bianconero è pronto a continuare in Serie A, ma alla Salernitana. Squadra che gli garantirà più spazio e possibilità di giocare.

Dragusin alla Salernitana | C’è la fumata bianca

Dopo una breve parentesi ligure, il giocatore romeno, si appresta ad una nuova avventura in granata. La Salernitana è pronta a chiuderlo nell’immediato per un prestito. Come scrive, ‘Tuttomercatoweb’, “La trattativa per l’arrivo del difensore ai granata è ormai chiusa. Dragusin tornerà prima alla Juventus a gennaio, interrompendo il prestito alla Sampdoria, e successivamente volerà in Campania dove inizierà la sua nuova avventura con la Salernitana.

La formula sarà la stessa stipulata con la Sampdoria, cioè un prestito fino alla fine della stagione. Non si esclude che il club campano possa, anche, chiudere un altro prestito con i bianconeri. Proprio il giovane brasiliano Kaio Jorge sarebbe vicinissimo al passaggio in maglia granata qualora, appunto, Alvaro Morata dovesse rimanere, come sembra, ancora fino alla fine della stagione soprattutto per volere del mister Massimiliano Allegri.