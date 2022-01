Calciomercato Juventus, “vendetta” Roma | Offerto a Mourinho

Calciomercato Juventus, i giallorosso si fiondano su un ex obiettivo bianconero dopo la virata di Cherubini su Zakaria.

In sede di mercato, è risaputo, le cose tendono a cambiare molto in fretta. Fino a qualche giorno fa il futuro di Nahitan Nandez sembrava pronto a colorarsi di bianconero, prima che la Juventus decidesse improvvisamente di spostarsi su altri obiettivi.

Mercoledì era arrivata la smentita del presidente del Cagliari Giulini a margine dell’assemblea della Lega di Serie A. Poi, dopo aver ufficializzato Vlahovic, la Vecchia Signora è piombata sul vecchio pallino Denis Zakaria, in uscita dal Borussia Monchengladbach. Un colpo, quello del centrocampista svizzero, inizialmente fissato per giugno. Ma tutto è cambiato in seguito alla decisione di anticipare quelle operazioni che in origine erano state programmate per l’estate.

Calciomercato Juventus, Roma vicina a Nandez

Tuttavia, non è detto che il centrocampista argentino ex Boca Juniors debba restare per forza in Sardegna. Da tempo sul piede di partenza, lo scorso luglio sembrava destinato all’Inter, che poi aveva indietreggiato per via delle richieste troppo alte del club sardo. Nelle ultime ore si registra invece un interessamento abbastanza concreto da parte della Roma. Sarebbe perfetto per rinforzare il centrocampo di José Mourinho, ma prima i giallorossi dovranno mettere a segno qualche colpo in uscita.

Se si dovesse concretizzare la cessione di Amadou Diawara al Valencia, la Roma si fionderebbe su Nandez, terzo acquisto dei capitolini dopo quelli di Maitland-Niles dall’Arsenal e Sergio Oliveira dal Porto.