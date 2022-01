Calciomercato Juventus, ecco la svolta: volano in Premier | Chiusura sempre più vicina

Calciomercato Juventus, doppia operazione in uscita per i bianconeri, sempre più scatenati in quest’ultima fase del mercato di gennaio.

Bianconeri ancora assoluti protagonisti sul mercato. Chi pensava che la Juventus fosse pronta ad uscire di scena dopo l’ufficialità dell’affare Vlahovic, evidentemente stava commettendo un grosso errore.

È di poche ore fa la notizia dell’accelerata nella trattativa per Denis Zakaria, centrocampista in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach seguito da tempo dal direttore sportivo Cherubini. Molto probabilmente la Vecchia Signora anticiperà i tempi portandolo a Torino senza aspettare giugno: la Champions League è a rischio e far passare altri sei mesi per rivoluzionare la squadra – soprattutto centrocampo e attacco – sarebbe potuto essere deleterio. L’effetto domino provocato dall’arrivo dello svizzero andrà a riguardare almeno due cessioni, quelle di Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski.

Leggi anche: Calciomercato Juventus, cambia maglia il 31 gennaio: “Addio in un’ora”

Calciomercato Juventus, Kulusevski al Tottenham in prestito con obbligo di riscatto

La loro carriera a quanto pare proseguirà in Premier League. E sempre nella stessa squadra. Il Tottenham infatti sta facendo sul serio e l’obiettivo adesso è accaparrarseli entrambi entro il 31 gennaio, giorno della chiusura del mercato. Sono i due rinforzi che Fabio Paratici, ex uomo mercato bianconero oggi agli Spurs, ha in mente di regalare ad Antonio Conte per rinforzare una rosa che il tecnico salentino continua a ritenere inadatta per lottare con le big del campionato inglese.

Un tranquillo sabato d’inverno alla #Juve.#Bentancur e #Kulusevski: trattativa col Tottenham via intermediari. Paratici per Kulu propone prestito con obbligo per 30-35 mln: si può chiudere. Per Bentancur si discute a titolo definitivo. L’Aston Villa si sente in ritardo. 1/2 — luca bianchin (@lucabianchin7) January 29, 2022

Per quanto riguarda Kulusevski, l’accordo è sul prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai trenta milioni di euro: più o meno la valutazione che la Juventus dà oggi al calciatore svedese. Bentancur invece lascerebbe Torino a titolo definitivo, come riporta su Twitter il giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Bianchin.