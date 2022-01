Calciomercato Juventus, “accordo nell’accordo”: Nandez si sblocca così

Calciomercato Juventus, ore decisive per Nahitan Nandez: Cherubini ha l’asso nella manica per far saltare il banco.

La Juve non ancora terminato la sua campagna rafforzamento, e vuole regalarsi un altro colpo in questa sessione che è ritornato prepotentemente a sorridere ai bianconeri. Dopo aver praticamente concluso per Zakaria – per il quale si aspettano ormai le visite mediche e la firma sul contratto – con Bentancur e Kulusevski in procinto di trasferirsi al Tottenham, Cherubini si è fiondato anche sull’uruguayano del Cagliari, da tempo in rotta di collisione con il club sardo.

Secondo quanto riportato da Mirko Di Natale, con la mezzala ex Boca sarebbe già stato trovato un accordo da 2,5 milioni di euro a stagione, e nel caso in cui dovesse materializzarsi il riscatto, sarebbe già pronto un contratto quadriennale. Da sciogliere, però, il nodo legato alla rivendita che il Cagliari deve agli Xeneizes: i bianconeri si impegnerebbero a pagare il 20% che il club sardo gli deve agli argentini, inserendo nell’operazione il giovane regista Landinetti.

Calciomercato Juventus, ecco il piano per Nandez: ore decisive

L’operazione dovrebbe imbastirsi sulla base di un prestito con diritto di riscatto che dovrebbe diventare obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi, personali e di squadra. Si viaggia su un’intesa che oscilla tra i 18 e i 20 milioni di euro: il ragazzo spinge per abbracciare il bianconero al più presto, e la sensazione è che alla fine una quadra definitiva la si troverà. Entro domattina, dunque, il dentro o fuori: anche Nandez per Allegri, la pazza idea può diventare realtà.