Il calciomercato invernale sta per chiudersi ma la Juventus è molto attiva anche in queste ultime ore. Ecco cosa potrebbe accadere.

Dopo l’arrivo di Dusan Vlahovic, che rappresenta il colpo dell’anno, la Juventus non ha alcuna intenzione di fermarsi. Anzi. I bianconeri stanno per completare una doppia cessione al Tottenham che gli consentirà di recuperare importanti risorse economiche. Con l’arrivo di Zakaria, ormai in dirittura d’arrivo, che darà ad Allegri una risorsa in più in mezzo al campo. L’affare potrebbe sbloccarsi a breve.

Eppure ci sono anche altri affari in cantiere che potrebbero decollare proprio nelle ultime ore di questa sessione di mercato. Il più importante riguarda una trattativa in cantiere con il Cagliari, con i bianconeri molto interessati a Nandez, calciatore che può ricoprire più zolle del campo.

Calciomercato Juventus, con il Cagliari si parla anche di Ladinetti e Dragusin

Nahitan #Nandez pushing to join #Juventus. The uruguaian midfielder has agreed personal terms with Bianconeri for a salary by €2,5M/year. #Juve are closing the deal from #Cagliari on loan with option to buy. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 30, 2022

Il mediano sudamericano rappresenta un obiettivo importante per la Juve, che in campo sarebbe disposta a dare in cambio Kaio Jorge. Tuttavia, come ha sottolineato Sky Sport, i colloqui tra i bianconeri e i sardi riguardano anche altri affari. Il club torinese infatti avrebbe messo nel mirino il giovane centrocampista del Cagliari Ladinetti, che sarebbe poi girato all’Under 23 dove avrebbe l’opportunità di giocare con continuità. I sardi dalla Juventus invece vorrebbero ottenere il prestito di Dragusin. Il difensore centrale è stato però promesso alla Salernitana dopo la prima parte di stagione disputata con la maglia della Sampdoria.