Calciomercato Juventus, blitz immediato per Pogba: “Offerta già a gennaio”

Calciomercato Juventus, il sogno Pogba non è più tale: i bianconeri ci han provato sul serio, già a gennaio.

Non sono passati neanche due mesi da quando Maurizio Arrivabene, a chi gli chiedeva lumi in merito alle eventuali mossi in entrate della Juventus, chiosava: “Non faremo cose spettacolari”. E invece, “Madama” si è – sotto molti punti di vista anche inaspettatamente – attestata come la vera, incontrastata regina di questa sessione invernale.

Annunciato Vlahovic, la “Vecchia Signora” ha rotto gli indugi anche per Denis Zakaria, trovano l’accordo definitivo sia con il Borussia Mönchengladbach che con il calciatore, atteso in tarda serata a Torino. Un ruolo determinante, in quest’ottica, lo hanno ricoperto le cessioni, ormai definite, di Bentancur e Dejan Kulusevski: sia l’uruguayano che lo svedese approderanno al Tottenham degli ex Conte e Paratici. E a proposito di ex, restando sempre in tema Premier League, impossibile non menzionare quel Paul Pogba che fa sempre gola alla Juve, al punto che Cherubini – secondo quanto riportato da Luca Momblano, intervenuto nel corso della diretta Twitch su Juventibus, avrebbe anche avuto un approccio diretto con lo United per capire la fattibilità di un’operazione imbastita già per gennaio.

Calciomercato Juventus, Pogba già a gennaio: la proposta allo United

Momblano ha chiosato così: “La Juve ha anche effettuato dei sondaggi con lo United per provare ad arrivare a Pogba già a gennaio, mettendo sul piatto della bilancia 3-4 soluzioni. Il francese, in scadenza, non è rinato con Rangnick e vuole cambiare aria già da un paio di stagione: la sua situazione è davvero delicata. Nel ventaglio delle offerte presentate, è rientrata anche l’opzione Rabiot. “

L’affare, poi, non ha vissuto una fase di svolta, ma ciò non toglie che quello della mezzala francese rappresenti un profilo che stuzzichi e non poco la dirigenza bianconera. Ricordiamo che Pogba è legato alla sponda rossa di Manchester da un contratto in scadenza nel 2022, che non ha nessuna intenzione di rinnovare, a dispetto delle ricche offerte di ingaggio con le quali i “Red Devils” hanno provato a lusingare il “Polpo”. Oltre alla Juventus, anche il Psg si segnala molto attiva sul giocatore, anche se fino ad ora non si segnalano offerte concrete. Più lontano, invece, il Real Madrid, che sta ragionando su profili diversi per rinforzare la propria mediana.