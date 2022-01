Calciomercato Juventus, colpo di scena Ramsey: “Ha già salutato i compagni”

Calciomercato Juventus, addio Ramsey: il gallese avrebbe già salutato i compagni. La rivelazione-colpo di scena.

Ramsey-Juventus, potrebbe finire davvero. Il gallese, sempre meno al centro dei progetti bianconeri, vive de facto una situazione da separato in casa, e fino ad ora ha preferito non accettare le offerte che gli sono state recapitate.

L’ex Arsenal, non dimentichiamolo, è legato alla Vecchia Signora da un contratto in scadenza nel 2023, e percepisce circa 7 milioni di euro a stagione, soldi che pesano come una spada di Damocle sul bilancio della “Vecchia Signora”. Scartata l’ipotesi Burnley, il Crystal Palace – il cui assalto per Van De Beek è stato sventato – potrebbe ritornare in auge: tutto, a questo punto, dipenderà dalla scelta del diretto interessato, sul quale ha fornito maggiori ragguagli Luca Momblano. Il giornalista, intervenuto nel corso della diretta su Twitch di Juventibus, ha svelato un particolare tutt’altro che irrilevanti su quello che potrebbe rivelarsi come l’ultimo colpo di questo mercato così scoppiettante portato avanti dalla dirigenza bianconera.

Calciomercato Juventus, addio Ramsey | La rivelazione di Momblano

Ecco le parole di Momblano: “Ramsey non resta alla Juve come ramo secco od integrato: a questo punto nulla cambia, né da Ramsey come casella passa la definizione della trattativa per Nandez. Ramsey non condiziona il mercato della Juve, lo ha condizionato quest’estate tant’è che sia Arrivabene che Cherubini erano stati categorici con l’entourage di Ramsey, non c’era una precisa idea, ma pian piano sono peggiorati i rapporti con Allegri. Secondo me domani sarà il giorno di Aaron Ramsey: non se lui abbia effettivamente rifiutato le avances dall’Inghilterra o se abbia spostato, delegato la sua scelta: il Burnley mi sembra più lontano, ma c’è anche il Crystal Palace.

Ramsey ha salutato tutti i compagni: si è congedato dai compagni, lo ha fatto indistintamente al gruppo, da questo punto di vista mi aspetto delle novità già domani. Io personalmente, non dico stasera, ma domani potrebbe succedere qualcosa. Mi hanno fatto il nome del Newcastle, che sarebbe la squadra che convincerebbe il calciatore a transitare in prestito, e sarebbe il profilo più gettonato. Ramsey, comunque, si è congedato dai compagni nella giornata di ieri.