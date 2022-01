Calciomercato Juventus, rientro e addio | In prestito fino al 2023

Calciomercato Juventus, è stato trovato l’accordo per il suo prestito fino al 2023: l’annuncio sui social del club.

Giornata intensa in casa Juventus. Sebbene dal fronte Nandez non siano arrivate notizie positive, con l’uruguayano che alla fine resta a Cagliari a causa delle richieste del suo entourage e della recalcitranza di Giulini ad aprire alla formula del prestito con diritto di riscatto, i bianconeri hanno comunque avuto modo di ufficializzare diverse operazioni.

Accordi sono stati ratificati, oltre che per Zakaria e Gatti, anche per Dario De Fabro che, di rientro dal Belgio, e più nello specifico da Seraing, ha firmato un contratto con il Cittadella fino al 2023, squadra nella quale militerà in prestito. Si tratta sicuramente di un’ottimo occasione per il difensore centrale, che nella sua esperienza in terra fiamminga, tra Campionato e Coppa, ha collezionato complessivamente 17 presenze, totalizzando 1159 minuti di gioco. In prestito in Serie avrà modo di tastare con mano le difficoltà di una categoria probante, nella quale avrà modo sicuramente di accumulare quell’esperienza che gli sarà utile nel proseguo della sua carriera con la maglia bianconera.