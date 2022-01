Calciomercato Juventus, è stata definita la cessione: dopo essere stato sottoposto alle visite mediche, è arrivata anche la firma.

Juventus molto attiva sia sul fronte entrate, che per quanto concerne le uscite. A tal proposito, c’è da segnalare una novità dell’ultim’ora, che riguarda un affare che ha vissuto nella giornata di ieri un’accelerazione decisiva.

Ci stiamo riferendo alla cessione, ormai definita in tutti i suoi aspetti, di Dragusin alla Salernitana. Il difensore rumeno, in prestito alla Sampdoria, approderà in granata, sempre con la stessa formula, fino a giugno. Secondo quanto riportato da Mirko Di Natale tramite i propri profili social, il difensore ha firmato in questi istanti il contratto con la Salernitana, con la Juventus che avrebbe già inviato la documentazione. Il tutto si è svolto dopo che il centrale si è sottoposto alle visite mediche: cessione definita, dunque, Dragusin è un nuovo giocatore dei granata, ed andrà a rimpolpare un reparto già puntellato con l’acquisto di Federico Fazio.

Arrivato anche l’annuncio ufficiale della Salernitana, che ha ratificato l’accordo con una nota apparsa sul proprio sito web: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la Juventus F.C. per il trasferimento a titolo temporaneo del difensore classe ’02 Radu Dragusin.”