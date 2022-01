Juventus, ultim’ora ufficiale: un nazionale positivo al Covid

Juventus, ultim’ora ufficiale: arriva l’annuncio che certifica la positività al Covid. Ecco i dettagli, altra tegola per Allegri.

Da poche ore archiviata la sessione di calciomercato, è tempo di rituffarsi nuovamente al calcio giocato, prima della ripartenza della Serie A.

A tal proposito, arrivano brutte notizie per Massimiliano Allegri. Come comunicato dalla CBF, Alex Sandro è risultato positivo al Covid-19 e sarà dunque indisponibile per il match tra Brasile a Paraguay. Il calciatore, asintomatico, sarà messo in quarantena a Belo Horizonte poco prima del rientro in Italia. Il laterale della Juventus è l’unico positivo tra quanto si sono sottoposti al tampone Anti-Covid nella giornata di domenica.

Al suo posto giocherà Alex Telles, che nelle ultime uscite ufficiali aveva sempre perso il ballottaggio con il terzino bianconero, le cui condizioni verranno valutate con estrema attenzione nel corso dei prossimi giorni. Ricordiamo che l’ex Porto, a dispetto delle prestazioni tutt’altro che esaltanti di cui si è reso protagonista in questa prima parte di stagione con la maglia della Juventus, è un titolare pressoché inamovibile dello scacchiere tattico della Nazionale verdeoro, che non possono prescindere dalla sua esperienza e dalla sua qualità. Vi forniremo ulteriori ragguagli nel corso dei prossimi giorni, aggiornandovi sugli esiti degli ulteriori tamponi a cui Alex Sandro verrà sottoposto.

Juventus, Alex Sandro positivo al Covid: c’è il comunicato

Ecco lo stringato comunicato con il quale la CBF ha reso nota la positività al Covid del terzino: “Il terzino sinistro Alex Sandro è risultato positivo al Covid-19 dopo i test effettuati domenica scorsa (30) e non sarà a disposizione di coach Tite per la partita contro il Paraguay. Assistito dal reparto medico della nazionale brasiliana, Alex Sandro è asintomatico e sarà messo in quarantena in Brasile.”