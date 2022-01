“Io alla Juventus? Magari, ma…” | Apertura in diretta del dirigente

Calciomercato Juventus, la rivelazione in diretta del dirigente non è passata inosservata. Possibile futuro in bianconero?

Da pochi minuti si è chiusa una sessione di calciomercato nella quale la Juventus ha giocato un ruolo da assoluta protagonista.

Un rinforzo per reparto, per puntellare una rosa che in questa prima parte di stagione ha riscontrato non poche difficoltà a trovare una propria fisionomia, corroborata da ingranaggi ben collaudati. Una bella rivincita per una dirigenza criticata per quanto (non) fatto la scorsa estate – va da sé, inevitabilmente segnata dalla partenza inaspettata di Cristiano Ronaldo – ma che è stata in grado di muoversi diligentemente sia in entrata, che in uscite. E al di là degli imput dall’alto, un plauso per Arrivabene e Cherubini è quanto mai doveroso: capaci di fugare ogni tipo di dubbio seguito a qualche uscita un pò forse troppo diretta dell’attuale responsabile dell’area tecnica, e per stornare le insinuazioni sulla poca celerità nel chiudere le trattative.

Calciomercato Juventus, l’ammissione di Carnevali in diretta?

Per rinforzare l’organico dirigenziale, del resto, era stato ipotizzato un possibile innesto “alla Marotta”: un amministratore delegato le cui competenze fossero attinenti prettamente all’area sportiva. Motivo per il quale, erano state avanzate le candidature di Giuntoli e di Carnevali, con quest’ultimo che, intervistato ai microfoni di Rai Sport, ha strizzato l’occhiolino all’ipotesi di vestirsi un giorno di “bianconero”. A chi gli ha chiesto come risponderebbe alla chiamata della Juventus, Carnevali ha chiosato: “Magari mi chiamassero, ma a Sassuolo sto benissimo. Tuttavia, quando si tratta di grandi squadre è sempre difficile prendere decisioni, ma la proprietà del Sassuolo è straordinaria, ho la fortuna di lavorare con persone che la pensano come me”.