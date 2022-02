Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna | Nuovo duello con l’Inter

Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna: si profila un nuovo duello con l’Inter. Nel mirino c’è un centrocampista della massima serie

Oltre il campo, che poi ovviamente è la cosa principale. Juventus e Inter sarebbero pronte a sfidarsi anche sul mercato la prossima estate: nel mirino, secondo il portale spagnolo fichajes.net, ci sarebbe un centrocampista della massima serie.

Cherubini contro Marotta, insomma, ancora una volta. Anche se le spade in questa sessione invernale non si sono quasi mai incrociate. La Juventus ha chiuso per i propri obiettivi, così come ha fatto l’Inter. Certo, nel mezzo ci potrebbe essere il discorso relativo al rinnovo di Paulo Dybala sul quale ci sarebbe un interesse nerazzurro. Ma, oltre questo, l’obiettivo comune potrebbe essere il centrocampista del Sassuolo Frattesi, esploso in questa stagione, che oltre ad essere nei radar milanesi potrebbe rientrare in maniera prepotente anche in quelli bianconeri.

Calciomercato Juventus, duello con l’Inter per Frattesi

Marotta sicuramente in questo momento appare in vantaggio anche perché avrebbe già intavolato un discorso con il Sassuolo per un pacchetto che preverrebbe anche il passaggio di Scamacca in nerazzurro. Ma la Juventus, forte anche del rapporto sicuramente importante con Carnevali, potrebbe tornare all’attacco. Anche perché a giugno sono previste altre partenze lì in mezzo al campo: Rabiot in primis, e anche Arthur potrebbe lasciare per far continuare l’opera di rivoluzione che ha avuto il proprio inizio nelle scorse settimane e che dovrà essere conclusa la prossima estate.

Insomma, un duello di mercato che ha nel mirino uno dei migliori centrocampisti per rendimento del campionato di Serie A. Ovviamente non è un affare low-cost in questo caso, così com’è stato quello di Zakaria, ma si parla di un investimento importante. Che, però, potrebbe dare i suoi frutti per molti anni. Le spade sono affilate.