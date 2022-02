Calciomercato Juventus, addio Dybala | 20 milioni alla firma!

Calciomercato Juventus, Paulo Dybala potrebbe lasciare i bianconeri per una destinazione davvero inedita prima di oggi.

Calciomercato Juventus, Paulo Dybala, alla fine, potrebbe scegliere l’estero per il suo futuro. Stando alle ultime indiscrezioni, riportate dalla Spagna, dal portale ‘El Nacional’, il Manchester City di Pep Guardiola offrirebbe una proposta shock al giocatore.

Non solo i citizens sarebbero disposti ad accontentare la Joya con i 10 milioni chiesti, ma addirittura, al giocatore verrebbe proposto un bonus incredibile per convincerlo alla firma immediata, si parla di un bonus di ben oltre 20 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, erede di Dybala in Serie A | Inter al palo

Dybala verso il City | Proposta shock

Pep Guardiola avrebbe dunque i soldi giusti per convincere Paulo Dybala a scegliere la sua prossima destinazione. E la sua ammirazione per la Joya non è certo un mistero. Da tempo il mister spagnolo stravede per il fantasista bianconero e l’avrebbe già identificato come il possibile erede di Sterling, che potrebbe, incredibilmente, salutare a fine stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, bomba Zaniolo: contatti con l’agente | Il piano

Di conseguenza, tutte le possibili proposte della dirigenza bianconera potrebbero essere vane in caso di scelta del giocatore, che non solo avrebbe i suoi 10 milioni ma anche un corposo bonus e la possibilità di essere allenato dalla squadra più forte, almeno in questo momento, della Premier League. Ovviamente scopriremo il futuro della Joya solo in questo mese quando lui e il suo entourage si incontreranno con la società per stabilire, definitivamente, il rinnovo di contratto.