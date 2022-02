Calciomercato Juventus, effetto Vlahovic | Come cambia il futuro di Dybala – VIDEO

Calciomercato Juventus, l’acquisto del bomber serbo ha cambiato inevitabilmente le gerarchie: come cambia il futuro della Joya.

Archiviata una sessione di calciomercato che ha visto la Juventus recitare un ruolo da assoluta protagonista, reinterpretando quel ruolo da cannibale che l’addio di Marotta aveva contribuito ad obnubilare, in casa bianconera il mese di febbraio sarà utile per disquisire a proposito dei rinnovi contrattuali da tempo procrastinati. Il caso più spinoso è sicuramente quello legato a Paulo Dybala: per la Joya, legato alla Vecchia Signora fino al 2022, sarebbe pronta un’offerta al ribasso, ma comunque in linea con l’ingaggio percepito da Vlahovic, dell’ordine dei 7 milioni di euro a stagione. E proprio il serbo potrebbe recitare, suo malgrado, un ruolo tutt’altro che banale. Il suo acquisto ha ribadito la volontà della Juve di ritornare a svettare in Italia, provando ad imporsi anche in Europa.