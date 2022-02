Calciomercato Juventus, maxi scambio per il pupillo di Allegri – VIDEO

Calciomercato Juventus, Cherubini insaziabile: idea maxi scambio per arrivare al pupillo di Allegri.

Rinforzato con l’innesto di Zakaria, il centrocampo è uno dei reparti su cui la Juventus continuerà a lavorare, per provare a ridurre il minimo il gap con le big europee. In questo senso, tenendo sullo sfondo la pazza idea Pogba, che potrebbe ritornare in auge solo a determinate condizioni, impossibile non menzionare come eventuale pista alternativa quel Sergey Milinkovic Savic per il quale Allegri sarebbe disposto a tutto. Il serbo della Lazio al momento non è in vendita, e sappiamo quanto Lotito sia recalcitrante a privarsi dei suoi gioielli; tuttavia, qualora dovesse arrivare un’offerta da almeno 70 milioni di euro, le resistenze dei biancocelesti potrebbero cominciare a vacillare.