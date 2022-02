Calciomercato Juventus, scelto il dopo Morata: 35 milioni in Serie A

Calciomercato Juventus, il club bianconero sta pensando ad un possibile piano B per giugno se l’attaccante spagnolo dovesse andare via.

Non si può certo dire che Alvaro Morata sia felice degli ultimi movimenti in casa Juve. L’arrivo di Dusan Vlahovic è stato per lui un brutto colpo: molte delle sue certezze sono crollate nel momento stesso in cui l’accordo con la Fiorentina per il giovane talento serbo ha visto la luce.

Non è detto perciò che decida di rimanere alla corte di Allegri. È anzi molto più probabile, alla luce di ciò, che decida di rivolgere le sue attenzioni altrove. L’affare col Barcellona è sfumato per un soffio per colpa dell’Atletico Madrid, ma non è escluso che il club blaugrana possa riprovarci. Tanto più che neanche la stessa Juventus sembra avere troppa intenzione di riscattarlo. L’idea di spendere 35 milioni, cifra stabilita dai Colchoneros detentori del cartellino, non fa impazzire la società bianconera ora come ora.

Calciomercato Juventus, idea Raspadori per l’estate

È proprio in quest’ottica che si va delineando sempre più l’ipotesi di un dopo Morata. E c’è qualcuno che più di altri si trova nel radar del direttore sportivo bianconero Federico Cherubini. Al momento, il profilo maggiormente in linea con le esigenze di Massimiliano Allegri sarebbe quello di Giacomo Raspadori, inseguito anche dall’Inter.

Il giovane attaccante della Nazionale italiana piace molto alla dirigenza e al tecnico livornese, ma l’ultima parola spetterà ovviamente al Sassuolo. Di un’eventuale trattativa con i bianconeri si parlerà, comunque, solo a fine stagione.