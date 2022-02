Calciomercato Juventus, “giallo” Zaniolo | L’annuncio di Mourinho

Calciomercato Juventus, le parole di Mourinho alla vigilia della sfida contro il Genoa. Lo Special One ha parlato anche di Zaniolo.

Una volta archiviata la sessione invernale di calciomercato, a prendersi gli onori della ribalta ci ha pensato Nicolò Zaniolo, accostato sempre più insistentemente alla Juventus.

Radiomercato vocifera di contatti tra l’entourage del calciatore e i vertici dirigenziali del club bianconero, al momento non tramutatesi in una trattativa concreta. Del resto, sono ancora tante le tessere del mosaico da incollare, e in questo senso molto dipenderà dall’esito della trattativa del rinnovo del contratto, in scadenza nel 2024. Qualora Pinto non dovesse riuscire a chiudere la pratica rinnovo, a quel punto si esporrebbe all’assalto della Juventus, che potrebbe mettere sul piatto della bilancia circa 50 milioni di euro. Ma al momento, di concreto c’è poco, con la Roma che vuole continuare a puntare sul suo gioiello a lungo “coccolato” ed aspettato.

Calciomercato, Juventus-Zaniolo | L’annuncio di Mourinho

Nella conferenza stampa di presentazione alla sfida contro il Genoa, ha inevitabilmente toccato quest’argomento anche il tecnico della Roma, José Mourinho. Ecco le sue parole: “Quanto detto da Pinto è assolutamente normale: è stata una risposta sincera ed onesta, di chi non vuole vendere fumo e di chi non vuole scontentare gli stessi giocatori, che vogliono sentirsi liberi. C’è bisogno di maturità, anche per voi giornalisti: l’obiettivo minimo è tenere Zaniolo fino al 2024.

Parole importanti quelle dello Special One, che testimoniano la volontà da parte del mondo Roma di continuare ad “investire” su Zaniolo, punto di riferimento del presente e del futuro.