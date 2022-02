Calciomercato Juventus, ombre sull’erede di De Ligt | “Scippo” ai rivali

Calciomercato Juventus, la cessione di De Ligt si potrebbe materializzare: il sostituto rappresenterebbe un vero e proprio colpaccio.

Anche contro l’Hellas Verona, Matthijs De Ligt non ha fatto mancare il suo contributo, anzi. L’olandese è stato uno dei migliori in campo, per abnegazione ed attenzione tattica e, in coabitazione con Chiellini, ha sventato le minacce portate dagli scaligeri alla porta di Szczesny. Il futuro dell’olandese, però, è da diradare come la nebbia fitta che imperversava ieri sera in quel di Torino, e non sono da escludere affatto colpi di scena.

In estate si attiverà la clausola rescissoria per la quale chi vorrà l’ex capitano dell’Ajax dovrà sborsare almeno 125 milioni di euro, ma la sensazione è che alla fine a farla da padrone sarà la volontà del giocatore, unita ad un’offerta comunque importante. Nel post partita, sui social, il difensore ha chiamato a raccolta la torcida bianconera, con una foto che lo ritrae assieme a Vlahovic e Zakaria: personalità e carisma ne ha da vendere, così come talento e margini di crescita. Dalla Spagna rimbalza l’indiscrezione legata ad un rinnovato interesse del Bayern Monaco nei suoi confronti, e non è escluso che i bavaresi, alle prese con un vero e proprio restyling generazionale del pacchetto arretrato, possano ritornare alla carica.

Calciomercato Juventus, Botman il dopo De Ligt? Le ultime dall’Olanda

E chissà che non possa essere un altro “Orange” a prendere il posto di De Ligt. Come riportato dalla stampa olandese, infatti, ci sarebbe anche la Juventus sulle tracce di Sven Botman, roccioso difensore classe ‘2000 in forza al Lille, accostato con forza al Milan nel mercato di riparazione. I rossoneri, però, non sono riusciti a sfondare il muro eretto dai Campioni d’Italia uscenti, che non hanno liberato il loro gioiello con la formula del prestito con diritto di riscatto: la valutazione di Botman – è bene ribadirlo – si attesta comunque sui 40 milioni. Sondaggi esplorativi sono stati effettuati anche dal Newcastle, e la sensazione è che si tratti di una partita tutt’altro che chiusa.