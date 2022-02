Juventus pigliatutto, big di Serie A nel mirino | 5 milioni annui sul piatto

Juventus pigliatutto, il club ha proposto al giocatore altri tre anni di contratto a cinque milioni all’anno. Bianconeri alla finestra.

L’affare Vlahovic ha dimostrato ancora una volta come la Juventus eserciti sempre una grande attrattiva sui calciatori. E soprattutto come sia in grado di fare la voce grossa nonostante la situazione finanziaria non sia più così florida come qualche anno fa.

La pandemia ha messo a dura prova le casse della societarie, ma non ne ha diminuito l’appeal. In Italia quello bianconero rimane uno dei club più ambiti dai quei giocatori che hanno intenzione di fare il salto di qualità e lottare per traguardi importanti. Un po’ quello che era successo con l’acquisto di Gonzalo Higuain nell’estate 2016, quando la Juventus tolse ad una diretta concorrente per lo scudetto il suo miglior elemento. Qualche anno prima era invece toccato a Miralem Pjanic, arrivato dalla Roma. Malgrado le ultime stagioni sottotono, dunque, la Vecchia Signora non ha perso il suo irresistibile fascino.

Calciomercato Juventus, anche Koulibaly nel mirino di Cherubini

E non è escluso che in estate si possa assestare un altro colpo stile Vlahovic. In Serie A il radar bianconero è costantemente attivo e i dirigenti sono già al lavoro per rendere ancora più competitiva la rosa di Massimiliano Allegri. Si parla spesso di centrocampo e attacco, ma la Juventus si sta muovendo anche per quanto riguarda la difesa. E tiene sott’occhio la vicenda Koulibaly, in scadenza nel 2023 ma in trattativa con il Napoli per il rinnovo.

Fresco vincitore della Coppa d’Africa con il suo Senegal, a Koulibaly è stato recentemente proposto di firmare il prolungamento del contratto fino al 2026 a 5 milioni di euro, come riportato da Rai Sport. Il giocatore tentenna, mentre le altre squadre sono alla finestra. E tra queste c’è anche la Juventus, che ha sempre avuto un debole per il senegalese.